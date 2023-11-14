Политика

Депутаты должны исправлять «косяки» чиновников — Андрей Маковский

Чиновники могут «косячить», и роль депутата — исправлять эти «косяки». Об этом в программе «Политбюро» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский.

«Косяки чиновников имеют место быть, и депутат для того и существуют, чтобы эти косяки исправлять. И мы успешно все исправляем, вплоть от столбов на тротуарах и заканчивая теми строками бюджета, которые нужно увеличить, чтобы людям жилось хорошо и лучше», - сказал Андрей Маковский.

Он добавил, что региональное отделение готово высказывать критику в отношении власти, если на это появятся причины. Никаких установок «сверху» «Новые люди» не получают, подчеркнул гость студии.

«Мы — максимально самостоятельны, вся наша повестка зависит только от людей, граждан. Не было ни одного случая, чтобы к нам кто-то обратился с той или иной просьбой, и мы это умолчали, не пустили документ в дело — прокуратуру или в органы власти, которые за это отвечают», - заключил Андрей Маковский.

Андрей Маковский также назвал три графы, которые необходимо увеличить в бюджете Псковской области: