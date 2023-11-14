Андрей Маковский: «Новые люди» — кратчайший путь к участию в выборах

Желающие принять участие в выборах в качестве кандидата проще и быстрее всего в Псковской области могут добиться такого права, вступив в партию «Новые люди». Об этом в программе «Политбюро» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский.
Он пояснил, что таким образом «Новые люди» соблюдают принцип демократии - власти может коснуться каждый человек.
«Доступ к политической борьбе у нас такой, какого нет и не будет ни у одной политической силы, потому что у нас демократические позиции сильны», - заключил гость студии.