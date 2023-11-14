Политика

Андрей Маковский: «Новые люди» — кратчайший путь к участию в выборах

Желающие принять участие в выборах в качестве кандидата проще и быстрее всего в Псковской области могут добиться такого права, вступив в партию «Новые люди». Об этом в программе «Политбюро» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский.

«Если вы хотите стать кандидатом на любом уровне выборов, в любой другой партии вам нужно будет пройти кучу согласований, и в итоге вы кандидатом, может быть, и не станете. У нас намного проще — можно связаться со мной, с Тамарой Новицкой. И после процедуры проверки у нас практически все желающие становились кандидатами и боролись за то, чтобы их район становился лучше», - сказал Андрей Маковский.

Он пояснил, что таким образом «Новые люди» соблюдают принцип демократии - власти может коснуться каждый человек.

«Доступ к политической борьбе у нас такой, какого нет и не будет ни у одной политической силы, потому что у нас демократические позиции сильны», - заключил гость студии.