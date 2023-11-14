Андрей Маковский: Я бы хотел прожить в Псковской области всю жизнь

Депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский хотел бы прожить в Псковской области всю жизнь. Об этом он заявил в программе «Политбюро» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он добавил, что свое будущее видит в партии «Новые люди», однако не уверен, что будет переизбираться на пост депутата Псковского областного Собрания, поскольку депутатская работа — это титанический труд. Вместе с тем Андрей Маковский уверен, что в следующем созыве регионального парламента партия сохранит свое представительство.
Говоря о своих профессиональных планах, Андрей Маковский поделился, что планирует защитить докторскую и заниматься в Псковской области преподаванием. Ранее он защитил диссертацию по государственно-конфессиональным отношениям.