Политика

Евгений Михайлов: Игорю Стрелкову не дадут участвовать в выборах президента

Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов не видит для себя смысла входить в предвыборный штаб бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), которого арестовали в июле по делу об экстремизме, поскольку этому кандидату все равно не позволят принять участие в президентских выборах. Об этом Евгений Михайлов заявил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я политикой сейчас не занимаюсь, но особый перспективы в этом выдвижении не вижу. Да он и сам сказал, что все дойдет до стадии сдачи подписей, а может даже только до сбора подписей. Я лично не буду входить, но, с другой стороны, я уважаю Игоря Ивановича, считаю, что он имеет полное право участвовать в этих выборах. Если люди видят в этом перспективу - отлично, - сказал Евгений Михайлов. - Если будет выдвижение, подпишу, но я политикой сейчас не занимаюсь, и не вижу большого смысла для меня лично. Все равно это дело зарубят на каком-то этапе, даже подписи будет не собрать, это технически невыполнимая задача. Исходя из этих соображений».

Игорь Стрелков (Гиркин) в письме из СИЗО призвал своих сторонников сформировать штаб по его выдвижению на президентских выборах весной 2024 года в качестве самовыдвиженца.

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Напомним, весной Евгений Михайлов и Игорь Стрелков выступали в качестве организаторов неформального «Клуба рассерженных патриотов». Комментируя новость о задержании Игоря Стрелкова, Евгений Михайлов заявлял, что политически это очень негативная новость.

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Выборы президента Российской Федерации планируют провести в марте 2024 года.