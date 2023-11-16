Евгений Михайлов: Игорю Стрелкову не дадут участвовать в выборах президента

Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов не видит для себя смысла входить в предвыборный штаб бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), которого арестовали в июле по делу об экстремизме, поскольку этому кандидату все равно не позволят принять участие в президентских выборах. Об этом Евгений Михайлов заявил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Игорь Стрелков (Гиркин) в письме из СИЗО призвал своих сторонников сформировать штаб по его выдвижению на президентских выборах весной 2024 года в качестве самовыдвиженца.
Напомним, весной Евгений Михайлов и Игорь Стрелков выступали в качестве организаторов неформального «Клуба рассерженных патриотов». Комментируя новость о задержании Игоря Стрелкова, Евгений Михайлов заявлял, что политически это очень негативная новость.
Выборы президента Российской Федерации планируют провести в марте 2024 года.