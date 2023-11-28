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Политика

Главную цель преобразования районов в муниципальные округа назвала Елена Тимашова

30.11.2023 09:58|ПсковКомментариев: 0

Самая главная цель преобразования районов Псковской области в муниципальные округа - консолидировать все имеющиеся
в поселениях и районе ресурсы, для того, чтобы максимально их направить на развитие территории, на оперативное решение финансовоемких проблем за счет объединения бюджетов поселений и района. Об этом заявила начальник Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова, отвечая на вопросы, поступившие от читателей Псковской Ленты Новостей в ходе онлайн-конференции.

«Большинство бюджетов сельских поселений и бюджеты районов дотационные, в связи с чем главы муниципальных образований не всегда имеют возможность оперативно решить вопрос с тем же ремонтом дороги, организацией уличного освещения», - пояснила Елена Тимашова.

По ее словам, объединенный бюджет поселений и района позволит равномерно распределять средства на всю территорию района, позволит участвовать в федеральных программах, в которых требуется обязательная разработка проектно-сметной документации и софинансирование, что не каждому муниципалитету по силам.

«Еще одна цель - сконцентрировать ответственность за все происходящее в районе, теперь уже в округе, в лице одного главы муниципального образования, - продолжила руководитель Управления. - Сейчас у нас в границах одного района работают от четырех
до десяти глав муниципалитетов, каждый из которых отвечает за свой объем работы. Не всегда людям понятно, к какому главе по какому вопросу обращаться. Из-за этого возникают многочисленные жалобы на то, что людей перенаправляют из одной администрации в другую. Муниципальный округ, который сформируется в границах одного района, позволит решить эту проблему».

По словам Елены Тимашовой, в результате преобразований у глав поселений высвободится время для непосредственной работы
с людьми, так как они будут освобождены от административной работы, принятия правовых актов, взаимодействия с контрольно-надзорными органами.

«Высвобожденное время они смогут посветить непосредственно работе по организации освещения, уборки территорий, содержанию дорог и другим хозяйственным вопросам», – заключила начальник Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.

Напомним, в настоящее время Псковская Лента Новостей проводит онлайн-конференцию, посвященную ходу муниципальной реформы. Старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в начале 2023 года. В результате проведенных мероприятий на карте региона появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа. По итогам сентябрьских выборов сформированы собрания депутатов, в дальнейшем были избраны главы муниципальных округов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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