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Политика

Конференция регионального отделения партии «Единая Россия» открылась в Пскове

30.11.2023 16:34|ПсковКомментариев: 1

XXIX конференция регионального отделения партии «Единая Россия» открылась в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников открыл конференцию и поблагодарил всех за поддержку на губернаторских выборах. 

«Нам с вами удалось на практике решить подавляющее число задач, которые мы поставили пять лет назад. Несколько лет назад при запросе в поисковике рядом со словами Псковская область высвечивались первыми слова "вымирает" и "депрессивная". Сам вчера попробовал со своего компьютера ввести название нашего региона, сейчас у большинства пользователей выскакивает строка "купить дом" или куда поехать что-то смотреть. Этот пример наглядно показывает, как поменялось восприятие нашего региона в глазах людей. Сейчас Псковская область - это динамично развивающийся регион. За эти пять лет партии удалось переломить отношения к Псковской области на всероссийском уровне. Так, с  2017 года в Псковскую область привлекли более 50 миллиардов рублей. Предстоящая в следующем году избирательная кампания станет моментом истины, и мы должны показать сплочённость. Наш долг - показать честную и результативную работу в отношении с людьми», — сказал губернатор. 

 

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов отметил, что теперь партии необходимо будет держать достигнутую на губернаторских выборах планку во время выборов президента Российской Федерации. «Мы четко должны выполнять свою работу с нашими гражданами и делами докажем, что мы - сплочённая партия», - сказал Александр Котов. 

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский сказал, что каждая конференция последние годы становится исторической. Он подвёл итоги деятельности партии за пять лет и добавил, что партия продолжил опираться на Народную программу при подготовке к президентским выборам в 2024 году.

«Наша задача - продолжить реализовывать Народную программу. Близость к людям, к их проблемам, готовность помогать - это наша сила», — сказал Александр Козловский

Он добавил, что сейчас для партии важно, чтобы уровень поддержки президента Российской Федерации отличался от уровня поддержки любого другого лидера.

 

На конференции планируют избрать делегата XXI Съезда партии «Единая Россия», принять решение об обновлении состава регионального политического совета регионального отделения партии «Единая Россия» и состава президиума регионального политического совета регионального отделения партии «Единая Россия».

На мероприятии также присутствуют глава города Пскова Борис Елкин, глава города Великие Луки Николай Козловский, а также другие представители партии.

Также на конференции вручат награды активным членам партии «Единой России».

Напомним, съезд «Единой России» пройдет в Москве 17 декабря на площадке выставки «Россия» на ВДНХ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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