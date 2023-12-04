Политика

Олег Савельев: Не вижу препятствий, чтобы другие районы области проводили муниципальную реформу

Муниципальная реформа в районах Псковской области будет продолжаться. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Олег Савельев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Результаты реформы мы увидим в 2024 году. Оппозиция говорила, что бабушки будут вынуждены в районные центры за справками ездить. Но подчеркну, что территориальные отделы будут находится в тех же зданиях и помещениях, поэтому теперь бабушки будут приходить к сотруднику администрации округа», – разъяснил депутат.

Олег Савельев не видит препятствий, чтобы другие районы проводили муниципальную реформу. «Территориальные органы будут работать на исполнение, им не нужно будет заниматься законотворчеством. Это не их функция. Их функция – работа с населением. Что здесь может быть плохого? Думаю, что реформа будет продолжаться», – заключил он.

Старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в начале 2023 года. В результате проведенных мероприятий на карте региона появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа. По итогам сентябрьских выборов сформированы собрания депутатов, в дальнейшем были избраны главы муниципальных округов.