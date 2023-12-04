«Гонки по вертикали»: «Слово пацана», ротация элит и Ленин против Петра I. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали».
Темы этого выпуска:
- Дотации и ротации. Бюджет Псковской области принят в первом чтении - тем временем региональный парламент досрочно прекратил полномочия депутата Олега Грицаева, а «Единая Россия» провела замену в региональном политсовете и его президиуме. Кто ушел и кто на новенького?
- Президентские выборы-2024: Ленин против «единомышленника Петра Первого». Как власть и оппозиция готовятся к главной избирательной кампании шести лет.
- Новости проекта «100 самых влиятельных псковичей». Срок приема анкет от экспертов продлен до 11 декабря.
С текстовой версией выпуска программы можно ознакомиться по ссылке ниже.