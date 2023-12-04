«Гонки по вертикали»: «Слово пацана», ротация элит и Ленин против Петра I. ВИДЕО

Начинается видеотрансляцию программы «Обратный отсчет» с директором «Горводоканала» Константином Болотиным

Олег Савельев: Не вижу препятствий, чтобы другие районы области проводили муниципальную реформу

Три медали получили псковские самбисты на соревнованиях в Великих Луках