Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- На старте: Совфед назначил выборы президента на 17 марта, Путин объявил об участии в президентской гонке.
- Не детское дело: стрельба в Брянской гимназии и фильм про подростков с перспективой запрета.
- Нужно ли ужесточать наказание для мелких взяточников?
- Областное Собрание 15 декабря рассмотрит бюджет региона во втором чтении: прозвучит бюджетное послание губернатора.
- В Пскове зажглась главная елка, заработали катки, а погода решила отдохнуть оттепелью.
Подробно о политике ведущие поговорят с политическим обозревателем Александром Савенко.
Трансляция завершена.