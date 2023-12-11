Политика

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:

На старте: Совфед назначил выборы президента на 17 марта, Путин объявил об участии в президентской гонке.

Не детское дело: стрельба в Брянской гимназии и фильм про подростков с перспективой запрета.

Нужно ли ужесточать наказание для мелких взяточников?

Областное Собрание 15 декабря рассмотрит бюджет региона во втором чтении: прозвучит бюджетное послание губернатора.

В Пскове зажглась главная елка, заработали катки, а погода решила отдохнуть оттепелью.

Подробно о политике ведущие поговорят с политическим обозревателем Александром Савенко.

Трансляция завершена.