Политика

«Обратный отсчет»: Игорь Сопов об итогах 2023 года и подготовке к выборам-2024. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 11 декабря. Гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Он подвел итоги избирательных кампаний уходящего года и поделился своими ожиданиями от выборов-2024.

Ведущий — Константин Калиниченко.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.