Политика

О формате работы согласительной комиссии рассказал Алексей Севастьянов

Согласительная комиссия по проекту закона об областном бюджете сначала возвращается к тем вопросам, которые рассматривала ранее и держит на контроле. Об этом сообщил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Надо понимать, что сначала поднимают вопросы за прошедший год. Разбираются, что решено, а что нет и в каком состоянии обсуждаемые вопросы находятся», – объяснил он.

Депутат уточнил, что к тем вопросам, которые рассматривались согласительной комиссией ранее, добавляются и новые.

«Согласительная комиссии – это тот формат, когда правительство и депутатский корпус сидят друг напротив друга с цифрами, когда есть возможность доказать, отстоять свою точку зрения», – добавил он.

Напомним, заседания согласительной комиссии проходят на площадке Псковского областного Собрания депутатов.