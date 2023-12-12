О формате работы согласительной комиссии рассказал Алексей Севастьянов

Согласительная комиссия по проекту закона об областном бюджете сначала возвращается к тем вопросам, которые рассматривала ранее и держит на контроле. Об этом сообщил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Депутат уточнил, что к тем вопросам, которые рассматривались согласительной комиссией ранее, добавляются и новые.
Напомним, заседания согласительной комиссии проходят на площадке Псковского областного Собрания депутатов.