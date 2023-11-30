Создана согласительная комиссия для работы над проектом областного бюджета на 2024 год

Депутаты Псковского областного Собрания создали согласительную комиссию для работы над проектом закона об областном бюджете на 2024 год. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
От правительства Псковской области в согласительную комиссию вошли первый вице-губернатор Вера Емельянова, вице-губернатор, председатель регионального комитета по финансам Татьяна Баринова, заместители главы региона Нинель Салагаева, Игорь Шатурный и Александр Серавин, врио руководителя аппарата правительства области - начальник правового управления правительства региона Наталья Волкова.
От областного Собрания в состав согласительной комиссии вошли вице-спикер, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков («Единая Россия»), депутаты Антон Минаков (ЛДПР), Олег Брячак («Справедливая Россия - За правду»), Андрей Маковский («Новые люди»), Артур Гайдук («Яблоко»), Петр Алексеенко (КПРФ).