Политика

Началась 20-я прямая линия президента России Владимира Путина

Началась 20-я прямая линия президента России Владимира Путина, сообщает правительство Псковской области.

Сегодня, 14 декабря, глава государства в прямом эфире ответит на вопросы жителей страны и журналистов — мероприятие совмещено с традиционной большой пресс-конференцией Президента. Это позволит подвести итоги года сразу по всем направлениям. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» транслируется в прямом эфире федеральных телеканалов, на волнах информационных радиостанций и в сети Интернет.

В колл-центр прямой линии и на другие каналы обратной связи президенту поступило уже более 2 млн вопросов от россиян. В прямом эфире Владимир Путин ответит на самые актуальные, остальные будут проработаны Общероссийским народным фронтом при участии Глав регионов.

В большой пресс-конференции традиционно участвуют представители региональных средств массовой информации, включая журналистов государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, 7 декабря в Псковской области прошла прямая линия губернатора Михаила Ведерникова. В прямом эфире глава региона в течение полутора часов отвечал на вопросы жителей. Всего поступило порядка 2 тыс. обращений.