Политика

Илья Стрелков: Президентские выборы - это совершенно другой уровень

Президентские выборы – это совершенно другой уровень для Псковской области, ожидается больше угроз и ответственности. Об этом сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков во время пресс-конференции, посвященной началу работы штаба общественного наблюдения.

«Это совершенно другой уровень избирательной кампании, был региональный уровень, теперь – федеральный. Главное лицо страны выбираем. Угроз ожидается больше, ответственности тоже», — отметил Илья Стрелков.

По его словам, одним из изменений будет присутствие двух наблюдателей на каждом УИКе. При этом количество УИКов сократилось с 596 до 573. Это связано не только с экономией бюджета. Часть УИКов, которая находилась в одной школе, объединят.

Напомним, 7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах (15, 16 и 17 марта).

Праздничный день в день выборов не объявляется.