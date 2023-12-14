Политика

Андрей Беляев: Президент точно знает, куда и как двигаться дальше, чтобы продолжить развитие России

Президент России Владимир Путин точно знает, куда и как двигаться дальше, чтобы продолжить развитие страны. Об этом заявил глава администрации Великих Лук Андрей Беляев в своем Telegram-канале.

«Вместе с коллегами сегодня посмотрели "Итоги года с Владимиром Путиным". Более четырех часов Владимир Путин отвечал на вопросы граждан, журналистов, комментировал обстановку в стране и мире, давал важные и нужные посылы. Один из вопросов, адресованных президенту, касался газификации. Владимир Путин подтвердил, что в России будет продолжаться работа по газификации населенных пунктов. 450 тысяч домохозяйств уже подключены к газовым сетям и 1 миллион получили для этого техническую возможность. Великие Луки также продолжат работу в данном направлении», - отметил он.

«Итоги года с Владимиром Путиным показали, что наш президент точно знает, куда и как двигаться дальше, чтобы продолжить развитие России», - добавил Андрей Беляев.

Напомним, пресс-конференция президента, совмещенная с прямой линией, состоялась 14 декабря. Владимир Путин общался с журналистами и россиянами больше четырех часов. Он ответил на 67 вопросов самой разной тематики: от обстановки в зоне специальной военной операции до индексации пенсий.