Андрей Беляев: Президент точно знает, куда и как двигаться дальше, чтобы продолжить развитие России

Президент России Владимир Путин точно знает, куда и как двигаться дальше, чтобы продолжить развитие страны. Об этом заявил глава администрации Великих Лук Андрей Беляев в своем Telegram-канале.
«Итоги года с Владимиром Путиным показали, что наш президент точно знает, куда и как двигаться дальше, чтобы продолжить развитие России», - добавил Андрей Беляев.
Напомним, пресс-конференция президента, совмещенная с прямой линией, состоялась 14 декабря. Владимир Путин общался с журналистами и россиянами больше четырех часов. Он ответил на 67 вопросов самой разной тематики: от обстановки в зоне специальной военной операции до индексации пенсий.