Политика

«Единая Россия» окажет поддержку Путину в президентской кампании

Все региональные отделения «Единой России» примут активное участие в избирательной кампании Владимира Путина на выборах президента РФ. Об этом на собрании инициативной группы избирателей заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

«"Единая Россия" - это партия президента, он ее создавал, является нашим лидером и, безусловно, вся наша партийная машина, все наши региональные, местные отделения, более 3,5 млн членов партии, примут самое активное участие в избирательной кампании», - заявил Турчак.

«Такой большой и единой командой нашего президента нам по плечу любые задачи. А сегодня нашей главной задачей является победа. Победа на фронте, победа в тылу и победа нашего кандидата на выборах, безусловно, станет победой великой России. За Путина - за Великую Россию», - заключил он.

В субботу в концертном зале «Зарядье» проходит собрание инициативной группы избирателей в поддержку выдвижения Путина на выборы главы государства. Эта процедура является обязательной для самовыдвиженца. Согласно законодательству, для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан РФ, обладающих активным избирательным правом, пишет ТАСС.

Президентские выборы пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.