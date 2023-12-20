Политика

Псковский общественный штаб по наблюдению за выборами занимает первое место на Северо-Западе - Илья Стрелков

Общественный штаб Псковской области по наблюдению за выборами находится на первом месте в рейтинге на Северо-Западе России. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков сообщил в ходе онлайн-брифинга, который состоялся объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 21 декабря.

«Самое главное – достоверность информации, честность. Все, что видит наблюдатель на выборах, должно быть зафиксировано. Есть негласные рейтинги по доверию населения и работе общественного штаба, и там Псковская область находится на первом месте по Северо-Западу», – рассказал Илья Стрелков.

Напомним, на заседании 7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. На территории Псковской области будет проводиться дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

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