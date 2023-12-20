Псковский общественный штаб по наблюдению за выборами занимает первое место на Северо-Западе - Илья Стрелков

Общественный штаб Псковской области по наблюдению за выборами находится на первом месте в рейтинге на Северо-Западе России. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков сообщил в ходе онлайн-брифинга, который состоялся объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 21 декабря.
Напомним, на заседании 7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. На территории Псковской области будет проводиться дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах (15, 16 и 17 марта).