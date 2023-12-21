Политика

«Гайд-парк»: Армен Мнацаканян об итогах работы фракции «Единая Россия» в областном Собрании в 2023 году. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 21 декабря.

Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия», депутат по одномандатному округу №9 Армен Мнацаканян. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним крупные общественно-политические события последнего времени, в частности, прямую линию президента Владимира Путина и его намерение принять участие в ближайших президентских выборах. Кроме того, гость студии подвел итоги работы фракции единороссов в региональном парламенте в уходящем году.