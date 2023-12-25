Политика

Владислав Даванков сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Напомним, «Новые люди» имеют фракцию в Госдуме, их кандидату не нужно собирать подписи в свою поддержку. Выборы президента РФ запланированы на 15-17 марта 2024 года.

Кандидатура заместителя председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первого заместителя руководителя фракции политической партии «Новый люди» Владислава Даванкова была выдвинута решением съезда партии, который прошел в Москве 24 декабря.

25 декабря члены рабочей группы приняли у Владислава Даванкова пакет документов для выдвижения на выборах главы государства.

Центральная избирательная комиссия России приняла документы у вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова в рамках процедуры выдвижения кандидатов на выборах президента России, сообщает Telegram-канал ЦИК.

В опросе приняло участие 50 человек

В опросе приняло участие 50 человек

Ничего не жду.

Надеюсь прожить 2024 год не хуже предыдущих.

Хотелось бы стабильности, возможности планировать жизнь.

Чего ждёте от 2024 года?

Владислав Даванков сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

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