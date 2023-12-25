Владислав Даванков сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия России приняла документы у вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова в рамках процедуры выдвижения кандидатов на выборах президента России, сообщает Telegram-канал ЦИК.
Фото: ЦИК
25 декабря члены рабочей группы приняли у Владислава Даванкова пакет документов для выдвижения на выборах главы государства.
Кандидатура заместителя председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первого заместителя руководителя фракции политической партии «Новый люди» Владислава Даванкова была выдвинута решением съезда партии, который прошел в Москве 24 декабря.
Напомним, «Новые люди» имеют фракцию в Госдуме, их кандидату не нужно собирать подписи в свою поддержку. Выборы президента РФ запланированы на 15-17 марта 2024 года.