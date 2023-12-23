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Политика

«Новые люди» выдвинули Даванкова кандидатом в президенты РФ

24.12.2023 17:00|ПсковКомментариев: 0

Съезд «Новых людей» принял единогласное решение выдвинуть кандидатом от партии на предстоящих в марте 2024 года президентских выборах вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Согласно протоколу счетной комиссии, выдвижение Даванкова поддержали все 69 делегатов. Съезд решение также поддержал. Ранее кандидатура Даванкова была предложена съезду центральным советом партии. Уже на съезде было объявлено, что «Новые люди» и Партия роста выдвигают единого кандидата на президентских выборах, пишет ТАСС.

«Сегодня для партии "Новые люди" это тоже исторический момент. Мы впервые выдвигаем кандидата на пост президента Российской Федерации, - сказал по итогам голосования лидер "Новых людей" Алексей Нечаев. - Не могли выборы эти состояться без кандидата, который бы представлял молодых людей, людей, которые не только по возрасту молоды, 20-, 30-летних, но и тех, кто молод душой, тех, кто живет днем сегодняшним, а не оглядывается постоянно на прошлое».

Владислав Даванков поблагодарил собравшихся за поддержку, отметив, что впереди много работы. «Чтобы построить страну нашей мечты, нам нужно провести честную и открытую кампанию во всех регионах, дойти и достучаться до каждого человека», - указал он.  Он занимает должность первого замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме и вице-спикера палаты.

Как сообщила ранее пресс-служба «Новых людей», кандидат от партии сдаст необходимые для регистрации документы в Центризбирком РФ уже 25 декабря. «Новые люди» имеют фракцию в Госдуме, их кандидату не нужно собирать подписи в свою поддержку. Выборы президента РФ запланированы на 15-17 марта 2024 года.

Теги: #выборы президента
Источник: Псковская Лента Новостей
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