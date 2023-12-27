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Политика

«Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах развития Псковской области в 2023 году. ВИДЕО

27.12.2023 17:15|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 27 декабря. Это традиционный ежегодный проект, в котором итоги уходящего года подводят известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения.

Сегодня итоги развития Псковской области в уходящем 2023 году подведет председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Насколько успешно действующая вертикаль власти справлялась с вызовами и угрозами года? Как складывалась экономическая ситуация в регионе? Ощущалась ли поддержка федерального центра? Почему на недавней сессии областного Собрания никто из депутатов не проголосовал против регионального бюджета на 2024 год и плановый период? Как в Псковской области складывается ситуация в сферах здравоохранения и образования? Будет ли в следующем году продолжена реализация муниципальной реформы? Эти и многие другие вопросы с гостем студии обсудил ведущий Максим Костиков.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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