Политика

ЦИК приняла документы у четырех самовыдвиженцев на участие в президентской кампании

Центральная избирательная комиссия России приняла документы у Анатолия Баташева, Ивана Отраковского, Рады Русских и Александры Тищенко в рамках процедуры выдвижения кандидатов на выборах президента. Все кандидаты выдвинуты в порядке самовыдвижения, сообщает Telegram-канал ЦИК.

Фото: ЦИК

В 18:00 27 декабря завершился срок представления в ЦИК России ходатайств о регистрации групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения кандидата на выборы президента.

Кандидаты, выдвинутые политическими партиями, могут представить документы в Центризбирком до 18:00 1 января 2024 года.

Выборы президента РФ запланированы на 15-17 марта 2024 года.