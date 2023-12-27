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Политика

ЦИК приняла документы у четырех самовыдвиженцев на участие в президентской кампании

28.12.2023 09:40|ПсковКомментариев: 1

Центральная избирательная комиссия России приняла документы у Анатолия Баташева, Ивана Отраковского, Рады Русских и Александры Тищенко в рамках процедуры выдвижения кандидатов на выборах президента. Все кандидаты выдвинуты в порядке самовыдвижения, сообщает Telegram-канал ЦИК. 

Фото: ЦИК

В 18:00 27 декабря завершился срок представления в ЦИК России ходатайств о регистрации групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения кандидата на выборы президента.

Кандидаты, выдвинутые политическими партиями, могут представить документы в Центризбирком до 18:00 1 января 2024 года.

Выборы президента РФ запланированы на 15-17 марта 2024 года.

Теги: #самовыдвижение #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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