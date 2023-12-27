Политика

Член «Демократической партии России» сдал документы для регистрации кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия России приняла документы у члена «Демократической партии России» Ирины Свиридовой в рамках процедуры выдвижения кандидатов на выборах президента, сообщает Telegram-канал ЦИК.

Фото: ЦИК

28 декабря члены рабочей группы приняли у Ирины Свиридовой пакет документов для выдвижения на выборах главы государства.

Кандидатура Ирины Свиридовой была выдвинута решением XXIX съезда политической партии «Демократическая партия России», который прошел 25 декабря.

ДПР не является парламентской партией, поэтому для допуска к выборам Ирине Свиридовой необходимо будет собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей. При этом в любом регионе количество подписавшихся не должно превышать 2,5 тысячи.

По информации ТАСС, Свиридова родом из поселка Строитель под Тамбовом. В 2010 году окончила Тамбовский госуниверситет. В 2021 году баллотировалась в Госдуму восьмого созыва по Тамбовскому одномандатному округу (№177) от партии «Зеленая альтернатива» и набрала 2,16% голосов.

Выборы президента РФ запланированы на 15-17 марта 2024 года.