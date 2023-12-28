Политика

Пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Путина начали работу в Псковской области

Работу пунктов сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина по всей Псковской области запустили с 3 января. Об этом рассказал в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото: Telegram-канал Александра Козловского

«Мы их организовали на базе местных общественных приемных партии "Единая Россия" в Пскове, Великих Луках и во всех 24 районах. Адреса приемных – здесь», - сообщил Александр Козловский.

В Пскове и Великих Луках 3, 4, 5, 6 и 8 января пункты будут работать с 10:00 до 16:00, а в районах – с 10:00 до 12:00. Начиная с 9 января пункты по всему региону перейдут на режим работы с 10:00 до 17:00.

«"Единая Россия" ранее открыла пункты сбора подписей в Пскове и Великих Луках. В Пскове – в торговых центрах "Акваполис", "Максимус" и "Империал", а в Великих Луках – в торговых центрах "Апельсин" и "Весна"», - напомнил депутат.