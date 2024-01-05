Политика

Единый день сбора подписей для выдвижения Путина на выборы состоится 18 января

Единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента состоится 18 января. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото: «Единая Россия»

«Активисты "Единой России" в Псковской области продолжают собирать подписи в поддержку самовыдвижения Владимира Путина. Сегодня наш регион сдал в центральный избирательный штаб часть собранных подписей. Продолжаем работать», - рассказал Александр Козловский и пригласил псковичей на единый день сбора подписей в поддержку Владимира Путина. Он состоится 18 января.

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Поддержать Путина можно, как и прежде, в общественных приемных «Единой России» с 10:00 до 17:00 по всему региону, а также в пунктах в торговых центрах Пскова и Великих Лук.

Напомним, президентские выборы запланированы на 15-17 марта.