Политика

«Гонки по вертикали»: 10 лет в эфире, президентская кампания и схватка двух йокодзун. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали».

Этот выпуск программы будет немного необычным - сразу по нескольким причинам. Во-первых, у программы «Гонки по вертикали» - первая серьезная круглая дата. Юбилей-не юбилей, но 10 лет в эфире. С ума сойти - уже десять лет (пятьсот с лишним недель) с января 2014-го мы каждый вторник рассказываем о событиях, анализируем процессы и явления, помогаем слушателям и читателям Псковской Ленты Новостей находиться в курсе происходящего в региональной политике. И обязательно продолжим это делать в наступившем году.

С текстовой версией можно ознакомиться по ссылке ниже.