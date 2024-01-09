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Политика

«Гонки по вертикали»: 10 лет в эфире, президентская кампания и схватка двух йокодзун

09.01.2024 17:00|ПсковКомментариев: 0

Здравствуйте, дорогие друзья! С наступившим Новым годом и долгожданным потеплением. Вас приветствует программа «Гонки по вертикали» и ее автор, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко.

 

Этот выпуск программы будет немного необычным - сразу по нескольким причинам. Во-первых, у программы «Гонки по вертикали» - первая серьезная круглая дата. Юбилей-не юбилей, но 10 лет в эфире.  С ума сойти - уже десять лет (пятьсот с лишним недель) с января 2014-го мы каждый вторник рассказываем о событиях, анализируем процессы и явления, помогаем слушателям и читателям Псковской Ленты Новостей находиться в курсе происходящего в региональной политике. И обязательно продолжим это делать в наступившем году.

Этот выпуск - первый в 2024-м, поэтому мы сегодня отмечаем и события, которые произошли на новогодних каникулах - вроде резонанса (даже на федеральном уровне), вызванного песней Верки Сердючки - украинского артиста Данилко на дискотеке в Порхове, но и обозначаем (скорее пунктирно) некоторые темы, на которые в будущем будем говорить более подробно. 

2024-й - это и год 80-летия Псковской области, и 30-летия областного Собрания депутатов, а еще, возможно, последует продолжение муниципальной реформы. И, разумеется, выборы - и сентябрьские в районах, и мартовские президентские.

Как вы знаете, эта кампания уже стартовала в конце 2023-го и постепенно набирает ход. Президентскую кампанию продолжают 11 человек, в том числе весьма неожиданных - от кандидата от партии «Коммунисты России» (не путать с КПРФ) товарища Малинковича до некой блогерши Рады Русских. 

Как говаривал Аркадий Райкин, цельная футбольная команда. А поначалу, напомню, о желании участвовать в выборах и вовсе заявляли более тридцати человек. Сейчас осталось одиннадцать, а к марту будет, к бабке не ходи, меньше - преодолеть предвыборные барьеры смогут не все. Пока зарегистрированы трое - это председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков и коммунист Николай Харитонов, получивший корочки сегодня с утра.

Действующий глава государства Владимир Путин идет как самовыдвиженец, то есть должен собрать триста тысяч подписей - уже сейчас, по сообщению его штаба, в поддержку его выдвижения собрано более одного миллиона трехсот тысяч автографов. И количество это будет увеличиваться, в том числе за счет Псковской области, которая передает собранные подписи уже сегодня.

Несмотря на очевидное превышение необходимого числа подписей, процесс продолжается. Более того, «Единая Россия» увеличивает число сборщиков подписей за выдвижение Путина на выборы, о чем на днях сообщил секретарь Генсовета партии, сенатор от Псковской области Андрей Турчак. 

Между тем, по сообщениям федеральных СМИ, пока одни кандидаты в президенты занимаются сбором подписей избирателей, выдвиженцы парламентских партий уже разворачивают привычную предвыборную работу.

Так, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий начал предвыборное турне еще до новогодних каникул - на этой неделе он будет на юге России, в конце месяца - на Дальнем Востоке. Доедет ли он до марта до Пскова, куда собирался еще в прошлом году, - посмотрим. Помнится, его предшественник на посту председателя ЛДПР Владимир Жириновский в свое время не вылезал из Псковской области, что во многом и объясняло рекордные результаты либерал-демократов. Вспоминаю те кампании девяностых, какой тогда накал страстей был, и в чем только не обвиняли оппоненты этот «десант ЛДПР» - и населения якобы спаивали целыми деревнями, и вроде кому-то чем-то угрожали, и много чего еще.

- Простите, часовню тоже я развалил? 

- Нет, это было до вас, в 14 веке. («Кавказская пленница»)

Сейчас выборы совсем другие, что не отменяет необходимости вести предвыборную работу. Кандидаты от КПРФ и «Новых людей» запланировали стартовые мероприятия на первую постпраздничную неделю, передает «Коммерсант».

К середине января «Новые люди» намерены развернуть более сорока общественных штабов на базе партийной инфраструктуры - я так понимаю, и в Псковской области тоже. Между тем, в дни новогодних праздников псковские «Новые люди» в кои-то веки оказались в центре внимания, по крайней мере, в политических Telegram-каналах. Напомню, там начинается процесс партстроительства - «Новые люди» объединяются с «Партией роста». В середине 2023 года лидеры организаций Алексей Нечаев и Борис Титов заключили союз для совместного участия в региональных выборах, а теперь решили объединиться юридически. Подобный процесс наблюдаем не впервые. Тут можно вспомнить и события более чем двадцатилетней давности, когда объединялись «Единство», «Отечество» и «Вся Россия». Помним мы и объединительные процессы, в результате которых рождалась «Справедливая Россия», а потом добавляла к своему названию названия свежеиспеченных союзников. И почти всегда эти процессы сопровождались противостоянием (когда скрытым, а когда и явным), шла борьба за власть в организации, главным являлся вопрос: кто главный, кому рулить и распоряжаться бабками. Отношения участников объединения традиционно вписываются в те, что были прописаны еще Ильфом и Петровым.

- А ты кто такой? («Золотой теленок»)

На публику прорваться всему этому зачастую мешают партийные установки, страх получить по башке от партийного руководства, необходимость следовать дисциплине, не выносить сор из избы. Отсюда - эзопов язык, намеки, тонкий троллинг. Нечто подобное наблюдаем и у «Новых людей». Депутат областного Собрания от «Новых людей» Андрей Маковский отреагировал на пост председателя регионального отделения Игоря Романова, вроде как похвалил, но ернически и, по сути, издевательски. Опять же в ильфо-петровской манере. Мол, «я очень уважаю Бендера, но должен сказать: Бендер - осел! Ей-богу, жалкая, ничтожная личность!» Так примерно и здесь. Согласия в товарищах нет. Да и собственно это было понятно еще полгода назад, когда при заключении в Москве политического союза мы тут в Пскове спрашивали у господина Романова, кто рулить-то будет.

Александр Савенко: Скажите, пожалуйста, кто главный-то в Пскове будет – вы или Маковский? 

Игорь Романов: - А почему Маковский? Вообще - в принципе!

Ну то есть: а чего это, депутат Маковский? Там же у «Новых людей» в Пскове секретарь отделения Тамара Новицкая - вот о чем напоминал Игорь Романов.

В свою очередь Андрей Маковский так рассказывал о разграничении полномочий внутри регионального партийного отделения.

Андрей Маковский: Руководителем по документальной является секретарь - тут всё понятно. Я отвечаю за выборы, за связь с избиркомом, со СМИ, за депутатский корпус я отвечаю.

В общем, наблюдаем тут треугольник - хотя, быть может, будут и какие-то другие лица, и более сложная геометрическая фигура. С другой стороны, ожидать реальной борьбы от лидеров НЛ и ПР в регионах вроде как и не стоит. Партии-проекты, продукты политтехнологических экспериментов на скорую руку, находятся под полным контролем политблоков региональных властей. К тому же, лишены серьезного финансирования, а на реальную борьбу, как ни крути, нужны ресурсы. Кстати, людских ресурсов в этих партиях тоже, де-факто, нет.

В общем, «схватка двух йокодзун» если вообще возможна, то контролируемая - как образно выражается автор Telegram-канала Псковской Ленты Новостей «что-то вроде пиксельных аркадных файтингов из компьютерных 1990-х, когда движения персонажей полностью зависят от повелителя джойстика».

Так или иначе приглашаем участников этого партийного междусобойчика к нам на эфир. У нас и проект под это есть - «Армрестлинг», где сталкиваются персоны и мнения.

В любом случае продолжаем следить за этой партийной забавой.  

На этом всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.  

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», Telegram-канал рады Русских.

Источник: Псковская Лента Новостей
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