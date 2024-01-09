Политика

«Гонки по вертикали»: 10 лет в эфире, президентская кампания и схватка двух йокодзун

Здравствуйте, дорогие друзья! С наступившим Новым годом и долгожданным потеплением. Вас приветствует программа «Гонки по вертикали» и ее автор, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко.

Этот выпуск программы будет немного необычным - сразу по нескольким причинам. Во-первых, у программы «Гонки по вертикали» - первая серьезная круглая дата. Юбилей-не юбилей, но 10 лет в эфире. С ума сойти - уже десять лет (пятьсот с лишним недель) с января 2014-го мы каждый вторник рассказываем о событиях, анализируем процессы и явления, помогаем слушателям и читателям Псковской Ленты Новостей находиться в курсе происходящего в региональной политике. И обязательно продолжим это делать в наступившем году.

Этот выпуск - первый в 2024-м, поэтому мы сегодня отмечаем и события, которые произошли на новогодних каникулах - вроде резонанса (даже на федеральном уровне), вызванного песней Верки Сердючки - украинского артиста Данилко на дискотеке в Порхове, но и обозначаем (скорее пунктирно) некоторые темы, на которые в будущем будем говорить более подробно.

2024-й - это и год 80-летия Псковской области, и 30-летия областного Собрания депутатов, а еще, возможно, последует продолжение муниципальной реформы. И, разумеется, выборы - и сентябрьские в районах, и мартовские президентские.

Как вы знаете, эта кампания уже стартовала в конце 2023-го и постепенно набирает ход. Президентскую кампанию продолжают 11 человек, в том числе весьма неожиданных - от кандидата от партии «Коммунисты России» (не путать с КПРФ) товарища Малинковича до некой блогерши Рады Русских.

Как говаривал Аркадий Райкин, цельная футбольная команда. А поначалу, напомню, о желании участвовать в выборах и вовсе заявляли более тридцати человек. Сейчас осталось одиннадцать, а к марту будет, к бабке не ходи, меньше - преодолеть предвыборные барьеры смогут не все. Пока зарегистрированы трое - это председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков и коммунист Николай Харитонов, получивший корочки сегодня с утра.

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Действующий глава государства Владимир Путин идет как самовыдвиженец, то есть должен собрать триста тысяч подписей - уже сейчас, по сообщению его штаба, в поддержку его выдвижения собрано более одного миллиона трехсот тысяч автографов. И количество это будет увеличиваться, в том числе за счет Псковской области, которая передает собранные подписи уже сегодня.

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Несмотря на очевидное превышение необходимого числа подписей, процесс продолжается. Более того, «Единая Россия» увеличивает число сборщиков подписей за выдвижение Путина на выборы, о чем на днях сообщил секретарь Генсовета партии, сенатор от Псковской области Андрей Турчак.

Между тем, по сообщениям федеральных СМИ, пока одни кандидаты в президенты занимаются сбором подписей избирателей, выдвиженцы парламентских партий уже разворачивают привычную предвыборную работу.

Так, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий начал предвыборное турне еще до новогодних каникул - на этой неделе он будет на юге России, в конце месяца - на Дальнем Востоке. Доедет ли он до марта до Пскова, куда собирался еще в прошлом году, - посмотрим. Помнится, его предшественник на посту председателя ЛДПР Владимир Жириновский в свое время не вылезал из Псковской области, что во многом и объясняло рекордные результаты либерал-демократов. Вспоминаю те кампании девяностых, какой тогда накал страстей был, и в чем только не обвиняли оппоненты этот «десант ЛДПР» - и населения якобы спаивали целыми деревнями, и вроде кому-то чем-то угрожали, и много чего еще.

- Простите, часовню тоже я развалил?

- Нет, это было до вас, в 14 веке. («Кавказская пленница»)

Сейчас выборы совсем другие, что не отменяет необходимости вести предвыборную работу. Кандидаты от КПРФ и «Новых людей» запланировали стартовые мероприятия на первую постпраздничную неделю, передает «Коммерсант».

К середине января «Новые люди» намерены развернуть более сорока общественных штабов на базе партийной инфраструктуры - я так понимаю, и в Псковской области тоже. Между тем, в дни новогодних праздников псковские «Новые люди» в кои-то веки оказались в центре внимания, по крайней мере, в политических Telegram-каналах. Напомню, там начинается процесс партстроительства - «Новые люди» объединяются с «Партией роста». В середине 2023 года лидеры организаций Алексей Нечаев и Борис Титов заключили союз для совместного участия в региональных выборах, а теперь решили объединиться юридически. Подобный процесс наблюдаем не впервые. Тут можно вспомнить и события более чем двадцатилетней давности, когда объединялись «Единство», «Отечество» и «Вся Россия». Помним мы и объединительные процессы, в результате которых рождалась «Справедливая Россия», а потом добавляла к своему названию названия свежеиспеченных союзников. И почти всегда эти процессы сопровождались противостоянием (когда скрытым, а когда и явным), шла борьба за власть в организации, главным являлся вопрос: кто главный, кому рулить и распоряжаться бабками. Отношения участников объединения традиционно вписываются в те, что были прописаны еще Ильфом и Петровым.

- А ты кто такой? («Золотой теленок»)

На публику прорваться всему этому зачастую мешают партийные установки, страх получить по башке от партийного руководства, необходимость следовать дисциплине, не выносить сор из избы. Отсюда - эзопов язык, намеки, тонкий троллинг. Нечто подобное наблюдаем и у «Новых людей». Депутат областного Собрания от «Новых людей» Андрей Маковский отреагировал на пост председателя регионального отделения Игоря Романова, вроде как похвалил, но ернически и, по сути, издевательски. Опять же в ильфо-петровской манере. Мол, «я очень уважаю Бендера, но должен сказать: Бендер - осел! Ей-богу, жалкая, ничтожная личность!» Так примерно и здесь. Согласия в товарищах нет. Да и собственно это было понятно еще полгода назад, когда при заключении в Москве политического союза мы тут в Пскове спрашивали у господина Романова, кто рулить-то будет.

Александр Савенко: Скажите, пожалуйста, кто главный-то в Пскове будет – вы или Маковский?

Игорь Романов: - А почему Маковский? Вообще - в принципе!

Ну то есть: а чего это, депутат Маковский? Там же у «Новых людей» в Пскове секретарь отделения Тамара Новицкая - вот о чем напоминал Игорь Романов.

В свою очередь Андрей Маковский так рассказывал о разграничении полномочий внутри регионального партийного отделения.

Андрей Маковский: Руководителем по документальной является секретарь - тут всё понятно. Я отвечаю за выборы, за связь с избиркомом, со СМИ, за депутатский корпус я отвечаю.

В общем, наблюдаем тут треугольник - хотя, быть может, будут и какие-то другие лица, и более сложная геометрическая фигура. С другой стороны, ожидать реальной борьбы от лидеров НЛ и ПР в регионах вроде как и не стоит. Партии-проекты, продукты политтехнологических экспериментов на скорую руку, находятся под полным контролем политблоков региональных властей. К тому же, лишены серьезного финансирования, а на реальную борьбу, как ни крути, нужны ресурсы. Кстати, людских ресурсов в этих партиях тоже, де-факто, нет.

В общем, «схватка двух йокодзун» если вообще возможна, то контролируемая - как образно выражается автор Telegram-канала Псковской Ленты Новостей «что-то вроде пиксельных аркадных файтингов из компьютерных 1990-х, когда движения персонажей полностью зависят от повелителя джойстика».

Так или иначе приглашаем участников этого партийного междусобойчика к нам на эфир. У нас и проект под это есть - «Армрестлинг», где сталкиваются персоны и мнения.

В любом случае продолжаем следить за этой партийной забавой.

На этом всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», Telegram-канал рады Русских.