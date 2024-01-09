Политика

Начинается видеотрансляция программы «Дневник выборов»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дневник выборов», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Она посвящена главному политическому событию года - выборам президента России. Напомним, голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала.

Кто выдвинулся на выборы, а кто отказался от участия в них? Какую публичную активность проявляют кандидаты и их доверенные лица в Псковской области? Насколько конкурентной, открытой и легитимной обещает быть президентская кампания? Эти и многие другие вопросы мы адресуем председателю Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, главе «Экспертного клуба: псковский регион» Илье Стрелкову.

Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт будет рассказывать о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.