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Политика

В президентском бюллетене будет достаточно много кандидатов — Илья Стрелков

11.01.2024 12:29|ПсковКомментариев: 0

Для участия в президентской кампании 2024 года в качестве кандидатов уже зарегистрированы три человека, еще восемь человек находятся на этапе сбора подписей. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков сообщил в программе «Дневник выборов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Уже есть три зарегистрированных кандидата, что уже достаточно много для президентского бюллетеня. Также мы ожидаем самовыдвиженца Владимир Путина, есть и другие претенденты, но пока не понятно, смогут ли они пройти этап сбора подписей», - сказал Илья Стрелков.

Он добавил, что кампания проходит «достаточно интересно, живо и скоротечно», до голосования остается порядка двух месяцев.

Напомним, 11 человек участвуют в избирательной кампании. Три кандидата, выдвинутые парламентскими партиями, уже зарегистрированы, так как они освобождены от сбора подписей. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ).

На этапе сбора подписей находятся пять потенциальных кандидатов от политических партий: Борис Надеждин («Гражданская инициатива»), Андрей Богданов (РПСС), Сергей Бабурин (РОС), Ирина Свиридова (ДПР), Сергей Малинкович («Коммунисты России»), а также три самовыдвиженца: Владимир Путин, Рада Русских, Анатолий Баташев.

«Дневник выборов» — новый проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт будет рассказывать о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Теги: #политика #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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