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«Справедливая Россия» не проходит в Госдуму после подсчета 95% голосов

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«Справедливая Россия» не перешагнула 5% барьер после подсчет 95% голосов.

После обработки 95,01% бюллетеней партия набирает 4,96% голосов, что ниже пятипроцентного барьера, который необходим для прохода в Государственную Думу. 

У «Единой России» на данный момент 57,83% голосов. На втором месте расположилась КПРФ с 13,81%, затем идет ЛДПР с 8,97%, замыкает список партия «Новые люди» с 7,96%.

Напомним, на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области по партийным спискам после обработки 100% протоколов в региональный парламент проходят пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». 

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