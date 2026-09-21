На довыборах в собрания Невельского, Новоржевского и Псковского округов победили единороссы

Стали известны предварительные результаты муниципальных выборов в Псковской области, их обнародовал облизбирком.

На дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Невельского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу №1 Юрий Пантелеев («Единая Россия») побеждает с результатом 880 голосов, на втором месте Галина Козлова («Справедливая Россия»),у нее 161 голос, на третьем Наталья Чикунова (самовыдвиженец) - 110 голосов.

На дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу №4 победил Алексей Степанов («Единая Россия») с результатом 437 голосов, второе место получил Александр Иванов (ЛДПР) 110 голосов, у самовыдвиженца Эмиля Шабаева 19 голосов.

На дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Псковского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу №1 на первом месте Людмила Фурман («Единая Россия»), у нее 1205 голосов. Далее идут Лариса Платонова (самовыдвижение) - 397 голосов, Рамиль Усманов (ЛДПР) - 194, Евгений Шилин («Яблоко») - 184 голоса.

Выборы проходили 18-20 сентября.