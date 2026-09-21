Подозреваемые, обвиняемые и осужденные проголосовали на выборах в Псковской области

В учреждениях УФСИН состоялись выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области. Свое избирательное право, гарантированное Конституцией РФ, реализовали подозреваемые и обвиняемые, находящиеся в следственных изоляторах №1 и №2, граждане, состоящие на учете в филиалах уголовно‑исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а также осужденные к принудительным работам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс‑служба УФСИН России по Псковской области

Сотрудники УФСИН России по Псковской области провели необходимую работу, чтобы все следственно‑арестованные смогли в полном объеме реализовать свое конституционное право. Велась разъяснительная работа о порядке реализации права выбора в ходе голосования. Особое внимание уделялось оформлению документов, которые нужны для включения лиц, содержащихся под стражей, в списки избирателей и участия в голосовании.

Наблюдателями во время выборов в учреждениях выступали члены Общественной наблюдательной комиссии во главе с Николаем Червяковым, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, а также председатель Общественного совета при УФСИН Иван Патлач.

Во время выборов в учреждениях УИС замечаний от участковой избирательной комиссии и наблюдателей получено не было.

Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации IX созыва, а также выборы депутатов Законодательного Собрания Псковской области проходили 18, 19 и 20 сентября.