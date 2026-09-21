«Постскриптум»: Итоги выборов

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко, и основной темой сегодняшней программы, конечно же, станет большая избирательная кампания 2026 года. Она завершена.

Итоги выборов: явка, нарушения, борьба за второе место – главную политическую тему недели ведущие обсудят с Максимом Костиковым.

Начало программы в 13.04. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.