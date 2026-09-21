Александр Козловский получил почти 51% голосов избирателей на выборах в Госдуму после подсчета 100% бюллетеней

Кандидат от партии «Единая Россия» Александр Козловский лидирует на выборах депутата Государственной Думы по 150-му одномандатному избирательному округу с результатом 50,95% после обработки 100% бюллетеней. Такие данные опубликовала ЦИК России.

На втором месте находится коммунист Дмитрий Михайлов с 12,53% голосов, третье место предварительно занимает Наталья Тудакова из «Справедливой России»), у которой 7,16% голосов.

Смотрите также Александр Козловский: Интерес к выборам говорит о неравнодушии псковичей к их будущему В 150-м одномандатном избирательном округе на кресла депутатов Госдумы претендовали девять кандидатов: партия «Единая Россия» выдвинула Александра Козловского, от КПРФ – Дмитрий Михайлов, от ЛДПР – Антон Минаков, от партии «Новые люди» выдвинут Игорь Романов, от партии «Справедливая Россия» – Наталья Тудакова, от партии «Родина» был выдвинут Павел Бикташев, от «Партии пенсионеров» – Михаил Иванов, от партии «Зеленые» Кирилл Сорокин, от партии «Яблоко» – Евгений Васильев.

Напомним, в 2021 году на выборах в Государственную Думу кандидат от партии «Единая Россия» Александр Козловский был признан победителем по округу №148. Он набрал 88 032 голоса (38,68%).