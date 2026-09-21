 
Политика

Александр Козловский получил почти 51% голосов избирателей на выборах в Госдуму после подсчета 100% бюллетеней

0

Кандидат от партии «Единая Россия» Александр Козловский лидирует на выборах депутата Государственной Думы по 150-му одномандатному избирательному округу с результатом 50,95% после обработки 100% бюллетеней. Такие данные опубликовала ЦИК России.

На втором месте находится коммунист Дмитрий Михайлов с 12,53% голосов, третье место предварительно занимает Наталья Тудакова из «Справедливой России»), у которой 7,16% голосов. 

 

В 150-м одномандатном избирательном округе на кресла депутатов Госдумы претендовали девять кандидатов: партия «Единая Россия» выдвинула Александра Козловского, от КПРФ – Дмитрий Михайлов, от ЛДПР – Антон Минаков, от партии «Новые люди» выдвинут Игорь Романов, от партии «Справедливая Россия» – Наталья Тудакова, от партии «Родина» был выдвинут Павел Бикташев, от «Партии пенсионеров» – Михаил Иванов, от партии «Зеленые» Кирилл Сорокин, от партии «Яблоко» – Евгений Васильев.

Напомним, в 2021 году на выборах в Государственную Думу кандидат от партии «Единая Россия» Александр Козловский был признан победителем по округу №148. Он набрал 88 032 голоса (38,68%). 

Смотрите также

Александр Козловский победил на выборах в Госдуму по округу №148

5

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

Единый день голосования-2026

Александр Козловский получил почти 51% голосов избирателей на выборах в Госдуму после подсчета 100% бюллетеней

На довыборах в собрания Невельского, Новоржевского и Псковского округов победили единороссы

«Единая Россия» лидирует на выборах в ЗакС Псковской области после подсчета 100% бюллетеней
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026