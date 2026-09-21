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После обработки более 87% голосов в Госдуму по спискам проходят четыре партии 

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«Единая Россия» набирает 57,76% голосов на выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу после обработки 82,19% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных ЦИК РФ.

По предварительным данным, в Государственную Думу также проходят КПРФ с 13,89% голосов, ЛДПР - 8,77%, «Новые люди» - 7,97%. Партия «Справедливая Россия» по итогам обработки не набирает 5% голосов, получив 4,99%, пишет ТАСС. Напомним, в предыдущем созыве в Госдуме были представители всех пяти вышеуказанных партий. 

В дистанционном электронном голосовании «Единая Россия» получила 49,06% голосов, на втором месте — «Новые люди» с 15,42%, у КПРФ — 12,26%, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании стартовали 18 сентября. Голосование завершилось 20 сентября. Президент Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

В Псковской области также выбирали депутатов Заксобрания. 

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