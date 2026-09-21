Кандидаты «Единой России» лидируют в 208 из 225 одномандатных округов

Кандидаты «Единой России» занимают первые места в 208 из 225 одномандатных округов на выборах депутатов Госдумы после обработки 95,97% протоколов УИК. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Кандидаты КПРФ лидируют в пяти одномандатных округах, «Справедливой России» и самовыдвиженцы - в четырех, ЛДПР - в двух, «Родины» - в одном.

По одномандатным округам избирается половина состава Госдумы - 225 депутатов. Еще 225 мандатов распределяются по итогам голосования по федеральным партийным спискам, пишет ТАСС.

Напомним, кандидат от партии «Единая Россия» Александр Козловский лидирует на выборах депутата Государственной Думы по 150-му одномандатному избирательному округу с результатом 50,95% после обработки 100% бюллетеней.