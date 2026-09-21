«Единая Россия» лидирует на выборах в ЗакС Псковской области после подсчета 100% бюллетеней

«Единая Россия» лидирует на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области по партийным спискам после обработки 100% протоколов, следует из предварительных итогов голосования, опубликованных Центральной избирательной комиссией России.

«Единая Россия» набрала 53,69% голосов – 141 837. На втором месте находится КПРФ с 13,38% (35 361 голос), на третьем – ЛДПР с 10,39% (27 448 голосов).

Далее идут «Новые люди» с 8,40% (22 200 голосов), «Справедливая Россия» с 6,08% (16 070 голосов), Партия пенсионеров с 3,72% (9 822 голоса), «Коммунисты России» с 1,50% (3 956 голосов) и «Родина» с 0,99% (2 620 голосов).

Выборы в Законодательное Собрание Псковской области вновь проходят по смешанной системе (одномандатным округам и партийным спискам). Собрание будет сформировано из 26 депутатов. 13 из них избираются в одномандатных избирательных округах и 13 – по спискам политических партий.

В бюллетени для голосования по партийным спискам были включены восемь политических объединений: списки региональных отделений «Единой России»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливой России»; партий «Новые люди»; «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»; «Коммунисты России» и «Родина».

На 26 депутатских мандатов в Законодательном Собрании Псковской области претендуют 437 человек.

В 2021 году на выборах в региональный парламент партия «Единая Россия» получила квалифицированное большинство: кандидаты-единороссы одержали победу во всех 13 одномандатных округах, ещё шесть мест получили в результате распределения партийных мандатов. В итоге в состав фракции «Единая Россия» вошли 19 депутатов. У КПРФ, как и прежде, был второй результат - три партийных мандата. Ещё четыре политических объединения получили по одному мандату: «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», ЛДПР, «Новые люди» и «Яблоко». Депутаты сформировали шесть фракций.