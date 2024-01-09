Политика

Илья Стрелков: Один кандидат от малой партии может попасть в президентский бюллетень

Один кандидат от малой партии, которому для участия в выборах президента Российской Федерации необходимо собрать 300 тысяч подписей, может попасть в президентский бюллетень — это кандидат от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин. Такое мнение председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков выразил в программе «Дневник выборов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сейчас наиболее активен Борис Надеждин. У него открываются реальные штабы, видно, что идет сбор подписей. Возможно, есть какие-то шансы у него», - сказал Илья Стрелков.

Он напомнил, что три человека уже зарегистрированы в качестве кандидатов, это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Николай Харитонов (КПРФ). Также в президентский бюллетень, по мнению эксперта, точно войдет самовыдвиженец Владимир Путин.

«Дневник выборов» — новый проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт будет рассказывать о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.