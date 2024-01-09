Политика

Псковичей начнут активно информировать о выборах президента с 17 февраля

Волна информирования избирателей о выборах президента Российской Федерации в Псковской области начнется с 17 февраля. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков сообщил в программе «Дневник выборов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В облизбиркоме запланировано важное мероприятие — информационная волна по информированию избирателей о том, когда пройдут выборы, как будут проходить, какие формы можно будет задействовать при голосовании — классическое голосование на участке или ДЭГ. Волна пройдет с 17 февраля по 7 марта», - сказал Илья Стрелков.

Также в Псковской области пройдет обучение наблюдателей, с 15 января запланированы шесть выездных семинаров.

«Дневник выборов» — новый проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт будет рассказывать о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.