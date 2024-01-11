Политика

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Старт президентской кампании и история с душком

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:

- История с душком - громкое начало года: губернатор жестко раскритиковал мусорщиков за плохую работу;.

- Чаще в Москву – число авиарейсов Псков-Москва с апреля увеличится.

- Президентская кампания набирает обороты: на «ПЛН FM» стартуют дебаты.

- Хороший вопрос начала года - как чувствует себя псковский бизнес?

Подробно о политике ведущие поговорят с политическим обозревателем Александром Савенко.

Трансляция завершена.