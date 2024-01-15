Студенты сегодня аполитичны — преподаватель петербургского вуза

Люди в возрасте от 18 до 24 лет сегодня не интересуются политикой. Об этом доцент кафедры коммуникационных технологий и связей с общественностью Санкт-Петербургского государственного экономического университета, член Общественного совета при Избирательной комиссии Псковской области Елена Чибисова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
На собственном опыте педагог отметила, что студенты начинают интересоваться политическими процессами, если они затрагивают их частное благополучие и личный интерес.
«Считается, что государство, власть, политика — это что-то регулирующее, запрещающее, скучное, что-то для взрослых, - продолжила Елена Чибисова. - Когда я им (студентам) говорю, что специалисты по взаимодействию с органами власти в крупных бизнес-структурах — это самые высокооплачиваемые PR-специалисты, тут начинает проявляться некий интерес. Когда касается частного благополучия, личного интереса, тогда возникает интерес к политике и к власти. Они понимают, что власть — это не только регуляция, это возможность».