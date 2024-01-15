Политика

Студенты сегодня аполитичны — преподаватель петербургского вуза

Люди в возрасте от 18 до 24 лет сегодня не интересуются политикой. Об этом доцент кафедры коммуникационных технологий и связей с общественностью Санкт-Петербургского государственного экономического университета, член Общественного совета при Избирательной комиссии Псковской области Елена Чибисова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«К 35 годам люди уже взрослые. Им есть, что терять, есть, за что переживать. Они становятся более политически активны. Конечно, сегмент от 18 до 24 лет — студенчество и молодежь, которая не учится, а работает, молодые сотрудники — аполитичны. В этой категории мы наблюдаем серьезный абсентеизм, их не интересует политика», - поделилась Елена Чибисова.

На собственном опыте педагог отметила, что студенты начинают интересоваться политическими процессами, если они затрагивают их частное благополучие и личный интерес.

«Считается, что государство, власть, политика — это что-то регулирующее, запрещающее, скучное, что-то для взрослых, - продолжила Елена Чибисова. - Когда я им (студентам) говорю, что специалисты по взаимодействию с органами власти в крупных бизнес-структурах — это самые высокооплачиваемые PR-специалисты, тут начинает проявляться некий интерес. Когда касается частного благополучия, личного интереса, тогда возникает интерес к политике и к власти. Они понимают, что власть — это не только регуляция, это возможность».