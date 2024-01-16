Политика

Армен Мнацаканян: Выборы президента России будут конкурентными

Хорошо, что на выборах президента России в 2024 году будет несколько кандидатов, у людей будет альтернатива, выборы будут конкурентными. Об этом в ходе круглого стола, посвященного выборам президента России 15-17 марта, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил заместитель председателя областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

«Меня сегодня очень радует, что мои коллеги говорят о кандидатах, которые будут участвовать в президентских выборах. Выиграют, не выиграют – неважно. Сам факт того, что есть альтернатива, и люди будут бороться за то, кто займет первое, второе, третье, четвертое место. Мы узнаем, какие у всех будут программы. Я не буду говорить сейчас, какие проценты кто наберет, не дай Бог угадаю еще, потом мне будут говорить, что я все знал. Просто скажу, что мы ожидаем, что процент будет высокий. Мы будем поддерживать нашего кандидата, будем работать. Всем кандидатам от оппозиционных партий я пожелаю успехов», - сказал Армен Мнацаканян.

Он также прокомментировал прогнозы политических обозревателей, которые ожидают, что в президентском бюллетене может появиться фамилия кандидата от «Гражданской инициативы» Бориса Надеждина, который на данный момент собирает подписи.

«Про Надеждина могу сказать, что если он себя видит где-то – это его проблемы. Я сейчас в студии вижу тех коллег, у которых официально выдвинуты кандидаты. Надеждина я никак не рассматриваю», - сказал Армен Мнацаканян.

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