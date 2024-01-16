Илья Стрелков про «дорогой штаб» Даванкова: Партия бизнесменов, почему бы и нет

Два избирательных штаба кандидата на выборах президента России от партии «Новые люди» Владислава Даванкова открылись 17 января. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: псковский регион» Илья Стрелков сообщил в программе «Дневник выборов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Гость студии пояснил, что «богатым» штаб назвали, в частности, поскольку он открылся в «очень дорогом помещении».
Напомним, выборы президента РФ запланированы на 15-17 марта 2024 года.
«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.