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Политика

Илья Стрелков про «дорогой штаб» Даванкова: Партия бизнесменов, почему бы и нет

18.01.2024 13:22|ПсковКомментариев: 0

Два избирательных штаба кандидата на выборах президента России от партии «Новые люди» Владислава Даванкова открылись 17 января. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: псковский регион» Илья Стрелков сообщил в программе «Дневник выборов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я уже говорил, что Даванков будет самым креативным кандидатом, так и происходит. У него 17 января уже открылись два штаба. Один — в Москве. Многие начали шутить, что очень богатый штаб. С другой стороны, партия бизнесменов, поэтому почему бы и нет. И более скромный открылся в Петербурге», - рассказал Илья Стрелков.

Гость студии пояснил, что «богатым» штаб назвали, в частности, поскольку он открылся в «очень дорогом помещении».

Напомним, выборы президента РФ запланированы на 15-17 марта 2024 года. 

«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Теги: #политика #новые люди
Источник: Псковская Лента Новостей
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