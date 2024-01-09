Политика

Илья Стрелков: Креатив ожидается от двух кандидатов в президенты

Креатив в ходе избирательной кампании ожидается от двух кандидатов в президенты — Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Владислава Даванкова («Новые люди»), оба уже зарегистрированы в качестве кандидатов. Такое мнение председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков выразил в программе «Дневник выборов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Среди зарегистрированных кандидатов уже есть Слуцкий и Даванков, эти команды умеют в креатив, и я думаю, что там будут какие-то интересные моменты, которые мы еще запомним в этой кампании. Ставку по креативу я делаю именно на этих двух кандидатов», - сказал Илья Стрелков.

Он напомнил о яркой кампании Владислава Даванкова на выборах мэра Москвы. Депутат тогда предложил разработать отдельный знак качества шаурмы «Московский стандарт», с инициативой разработать рекомендации по приготовлению шаурмы он обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

«Дневник выборов» — новый проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт будет рассказывать о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.