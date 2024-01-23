Политика

«Гонки по вертикали»: предвыборный «квартет и...», чудеса с подписями и страсти по Ильичу

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Первые рекорды и исчезнувшие подписи.

Избирательный штаб Владимира Путина раздал удостоверения его доверенным лицам и сдал в Центризбирком подписи за кандидата - 300 тысяч из собранных трех миллионов. Тем временем штабы другого выдвиженца Бориса Надеждина, в том числе в Пскове, продолжают сбор автографов - интересно, еще сегодня утром не хватало децл - несколько тысяч, а потом - раз! - и снова требуется почти половина, чуть ли не полсотни тысяч.

Кто будет вторым?

Руководители псковских региональных отделений партий, которые участвуют в выборах, обсудили их основную интригу и вызовы на первом круглом столе в прямом эфире «ПЛН FM». Было живо - и временами даже весело.

Сто лет в обед.

Псковские коммунисты пленумом и конференцией отметили столетие со дня смерти Ленина, а на федеральном уровне круглая дата ознаменовалась межпартийным скандалом с участием сразу двух участников избирательной кампании - вышло, как в той беспроигрышной лотерее, довольны все.

До мартовских выборов президента осталось меньше двух месяцев. Как принято говорить, избирательная кампания набирает ход - по крайней мере, проявлений публичной активности участников и новостей по этой теме день ото дня становится больше, и они отодвигают на второй план так сказать радости региональной общественно-политической жизни - вроде ликвидации последствий мусорного коллапса или поездки большой псковской делегации на муниципальный форум в Москву. Вот и накануне, то есть в понедельник, 22-го, сопредседатели центрального избирательного штаба Путина - актер Машков и врач Лысенко провели встречу с 16 доверенными лицами своего кандидата. На ней ректору МГУ Садовничему, тренеру по гимнастике Винер, актрисе Гусевой, певцам Шаману, Расторгуеву и Долиной, а также другим известным персонам, не преминули сообщить: подписей за кандидата собрано в три раза больше, чем на предыдущих выборах 2018 года и аж в десять раз больше, чем требуется по закону.

- Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена (Муслим Магомаев, «Герои спорта»).

В ответ на это доверенные лица дружно заявили, что готовы принять свой официальный статус, хотя и его отсутствие не мешало им поддерживать Путина. Теперь же, говорят, они будут делать то же самое, но лучше. Как отмечает газета «Коммерсант», кое-кто из пришедших, а именно звезда российского балета Цискаридзе - признался, что видит в своей работе высокую миссию не дать России повторить судьбу Византийской империи.

- Хорошо сказал (из фильма «Здравствуйте! Я ваша тетя»).

Мне-то, как автору еженедельной программы о политике, такая движуха, может, и нравится, а вот некоторые политологи и авторы политических Telegram-каналов сокрушаются: дескать, кампания носит по сути имитационный характер, все эти развлечения от кремлевских политадминистраторов даже не пытаются хоть как-то соединить с актуальной ситуацией. Впрочем, на итоги выборов этот зазор между избирательной кампанией и реальностью, говорят умные головы, скорее всего не повлияет — результаты Владимира Путина будут обеспечивать электронное и многодневное голосование плюс корпоративная и бюджетная мобилизация.

- Танцуют все! (из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»).

В общем, наблюдаем тут относительно новый стиль кампании - для некоторых всё это представляет собой предвыборную загадку, по крайней мере, так для тех, кто не первый год в политике и привык к более традиционным формам предвыборной работы. Скажем, у нас в Пскове, как и в других городах, создали Штаб общественной поддержки, на его открытие пришли губернатор Михаил Ведерников, партийцы, общественники, возглавил штаб спикер областного Собрания Александр Котов, сопредседателем стал депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

Произошло это, повторюсь, в ходе предвыборной кампании - на языке вертится и так и просится быть произнесенным: кандидата. Ну то есть: штаб общественной поддержки кандидата такого-то. Тогда всё понятно, привычно и логично. Но нет - это, говорят, не про выборы, а про другое - поддерживаем общественные инициативы и проекты, организуем показательные выступления борцов, проводим встречи депутатов с большим предпринимательским опытом с молодыми псковскими бизнесменами - и вот там старшие товарищи делятся секретами успеха. То есть могли бы и не делать этого, не растить потенциальных конкурентов, а поди ж ты ничего не скрывают.

- Высокие, высокие отношения (из фильма «Покровские ворота»).

Короче, не все пока до конца понимают такие предвыборные новшества и ставку на нестандартные мероприятия, но все готовы участвовать и не задавать лишних вопросов.

Исходят, видимо, из того, что если звезды зажигают, значит, кому-то это нужно - а начальству виднее.

Так или иначе, кампания идет, центральный штаб президента уже передал Центризбиркому подписи в его поддержку, а вот другие выдвиженцы с этим пока не спешат - как полагает «Независимая газета», возможно, чтобы не выглядеть неубедительными на фоне круглосуточной подписной кампании за Бориса Надеждина, выдвинутого партией «Гражданская инициатива» и ставшего в глазах либеральной публики - не всех, но многих - последней надеждой. Других-то точно не будет. Как следовало из публикаций, необходимые 100 тысяч подписей за Надеждина практически собраны... – или все-таки нет. Тут такая интересная история приключилась: зашел я сегодня ранним утром на официальный сайт кандидата Надеждина - там счетчик показывает: собрано более 95 тысяч подписей, осталось менее 5 тысяч.

Зашел спустя полчаса - цифры поменялись, но не в сторону увеличения, а наоборот подписей стало меньше - теперь, пишут, снова требуется почти половина от ста тысяч.

- Ничего не понимаю! (из мультфильма «Следствие ведут колобки»)

Надеюсь, эти чудеса - появление десятков тысяч подписей с последующим их исчезновением - получат какое-то внятное объяснение. Иначе не избежать тут конспирологических версий - а их и так высказывается немало. С другой стороны, нельзя не отметить, что Борис Надеждин внезапно набрал хороший ход, и прежняя ирония по поводу его участия в выборах сменилась интересом и рассуждениями о шансах. Пока речь о шансах на попадание в итоговый бюллетень. К слову, этот вопрос мы на днях обсуждали во втором выпуске программы «Дневник выборов - 2024» с экспертом Ильей Стрелковым. По его мнению, потенциальному Борису Надеждину никто не мешает проводить кампанию, кандидат вполне может попасть в бюллетень для голосования.

Илья Стрелков, руководитель «Экспертного клуба. Псковский регион»»: Он играет в явную оппозицию, причем как Путину, так и многим руководителям регионов, и не боится этого. Но я хочу сказать, что никаких препятствий со стороны властей, административного ресурса - для Надеждина нет. Человек спокойно проводит встречи, открывает штабы, собирает подписи. В этом нет никаких проблем,

Александр Савенко: То есть вы считаете, у Надеждина есть шанс стать «последней надеждой» либеральной оппозиции?

Илья Стрелков: Наверное, он хочет таким стать, по крайней мере, таким казаться. Вполне возможно - почему нет? Борис Надеждин вполне может собрать нужное количество подписей до 31 января и стать кандидатом в президенты. В Псковской области наши коллеги из «Яблока» могут его поддержать.

Правда, шансы пройти предвыборное сито уменьшаются по мере того, как Надеждин становится интересным истеблишменту и избирателю, и здесь соглашусь с автором Telegram-канала Псковской Ленты Новостей. Проблема системы в том, что все оппоненты главного кандидата набирают считанные проценты — подбирают крохи с общего стола. Разница между победителем и вторым призером будет гигантская, а вот между вторым и третьим/четвертым — минимальная. Шанс стать вторым есть, де-факто, почти у любого, кто окажется в бюллетене для голосования. Для системы будет крайне неприятно, если это условное «серебро» вдруг возьмет Надеждин. Это даст повод говорить, что ноунейм показал результат только потому, что он — «кандидат против СВО». Дальнейшие выводы сделать несложно. Но в любом случае продолжаем наблюдать - и за сбором подписей и проявлением активности уже зарегистрированных кандидатов, а их, напомню, трое. Как пишут политические Telegram-каналы, спарринг-партнеры Путина всеми силами стараются не мешать президенту получить рекордный результат. Битва идет за второе место — его очень хочет получить лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, чтобы укрепить свое положение в партии. И здесь обращу внимание на то, что преемник Жириновского на столетие со дня смерти Ленина выступил с предложением предать его тело земле. Очередной призыв похоронить Ильича ожидаемо вызвал гнев левых - правда, на этот раз громче других возмутился представитель не КПРФ, а партии «Коммунисты России» Малинкович, кстати, тоже выдвинутый на выборы. Он даже потребовал от руководства Госдумы лишить Слуцкого мандата.

- Такую личную неприязнь испытываю к потерпевшему, что кушать не могу (из фильма «Мимино»).

Впрочем, понятно, что никакого экстраординарного продолжения история не получит. Участники могут быть довольны: лидер ЛДПР выступил с предложением, которое поддерживает большинство, а альтернативный коммунист просто хайпанул. В КПРФ лишать Слуцкого корочек не бросились - отмечали столетие смерти Ленина. В Москве более заметно, в Пскове - менее - провели в этот день пленум и конференцию, почему-то названную научно-практической.

Фото: пресс-служба обкома КПРФ

Еще говорят про некие детский конкурс и автопробег. Что до выборов, то компартия, несмотря на выдвижение персонажа не первого ряда, 75-летнего Николая Харитонова, тоже не желает терять статус партии №2. Ряд авторов федеральных Telegram-каналов отмечают, что вести борьбу в полную силу системные персонажи не решаются — а вдруг их усилия окажутся чрезмерными и помешают АП и кандидату №1 поставить новые рекорды. А представитель «Новых людей» Владислав Даванков находится еще в более сложной ситуации. Он явно не претендует на второе место, но может получить его случайно.

Вот об этом - сохраняющейся интриге избирательной кампании, вызовах, угрозах, ожиданиях, прогнозах - мы говорили в ходе первого круглого стола, посвященного президентским выборам, с представителями региональных отделений партий - единороссом Арменом Мнацаканяном, коммунистом Петром Алексеенко, либерал-демократом Антоном Минаковым, Андреем Маковским из «Новых людей» и Игорем Романовым из «Партии роста». Было содержательно, живо, временами даже весело, когда партийцы обсуждали шансы кандидатов и строили прогнозы относительно итогов голосования. Пересказывать эту дискуссию - дело неблагодарное, тем более запись программы доступна на сайте Псковской Ленты Новостей, в нашей группе во «ВКонтакте» и на YouTube-канале ПЛН-ТВ. Продолжение обязательно последует - впереди серия круглых столов и дебатов.

На этом всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами!