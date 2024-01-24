Политика

Александр Малькевич выделил основные группы информационных атак перед выборами президента в России

Заместитель руководителя Рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за выборами Александр Малькевич выделил основные группы информационных атак перед выборами президента Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Общественной палате.

Уже сейчас в целом ряде регионов России идут информационные атаки, фиксируются фейки, направленные на делегитимизацию, дискредитацию выборов и президентской кампании, в частности.

«Уже сейчас фиксируем так называемые фейки о принуждении. Что все голосуют «из-под палки», подписываются «из-под палки», «никто не хочет, всех заставляют». Эту информацию распространяют, в том числе, через оппозиционных политиков. Другая группа – это фейки о том, что часть людей активно выступают против основного кандидата. И уже пошли вбросы, что, мол, «агитаторов избили» некие возмущенные люди и прочие истории «для западного потребителя». И будет разгон деструктива за пару недель до выборов: о том, что после выборов рубль рухнет, будут инфляция, дефицит, частичная или полная мобилизация. Поэтому на выборы идти не надо, или надо, но голосовать против основного кандидата», — отметил основные аспекты информационной атаки Александр Малькевич.

Он добавил, что вбросы относительно как реально существующих конфликтов, так и выдуманных рассказов, историй — это будет, и к этому надо быть готовыми. Особенно приграничным регионам, одним из которых является Псковская область.

«Но всё-таки мы с относительной уверенностью смотрим вперед, потому что, в частности, в Псковской области сильные СМИ, очень грамотная в вопросах информационной открытости власть, крайне подготовленная избирательная комиссия. Telegram-канал Избиркома, готовность председателя комиссии Игоря Сопова оперативно реагировать на подобные угрозы, открытый и не боящийся неудобных вопросов Губернатор Михаил Ведерников – это внушает уверенность, что последствия информационных бурь обойдут Псковскую область стороной», – заключил Александр Малькевич.