Политика

30 лет назад состоялись первые выборы депутатов Псковского областного Собрания

Первые выборы в Псковское областное Собрание депутатов состоялись 30 лет назад, 29 января 1994 года.

Первые выборы в Собрание депутатов проходили в два эта­па — 29 января 1994 года и 27 марта 1994 года. Всеобщим прямым тайным голосованием был избран 21 депутат. Треть состава представляли органы власти и управления, четверо депутатов были врачами, двое – учителями, пятеро руководили сельхозпредприятиями, один – директор, один – предприниматель.

Областное Собрание депутатов стало правопреемником Псковского областного Совета народных депутатов и приступило к работе 8 апреля 1994 года.

Председателем Собрания был избран Юрий Шматов. Его заместителями – Геннадий Бубнов и Владимир Шлюнько. Впоследствии должность вице-спикера заняла Зинаида Кравченко.