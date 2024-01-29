Политика

Путина зарегистрировали кандидатом на президентских выборах

Центризбирком России зарегистрировал действующего главу государства и самовыдвиженца Владимира Путина кандидатом на президентских выборах в марте текущего года. Соответствующее постановление ЦИК принято на заседании комиссии в понедельник.

Путин стал четвертым зарегистрированным кандидатом на предстоящих выборах президента России. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого; вице-спикера Госдумы, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова; а также депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова, пишет «Интерфакс».

16 декабря 2023 года инициативная группа избирателей поддержала кандидатуру Путина в качестве самовыдвиженца на выборах президента. 22 января из избирательного штаба Путина в Центризбирком направили подписи, собранные в 89 регионах, в поддержку его самовыдвижения. Как сообщила сопредседатель избирательного штаба Путина, главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко, в ЦИК было представлено 315 тысяч подписей.

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Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан предоставить от 300 тысяч до 315 тысяч подписей.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта.