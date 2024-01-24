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Политика

ЦИК завершила проверку подписей в поддержку самовыдвижения Путина

26.01.2024 19:06|ПсковКомментариев: 0

Центральная избирательная комиссия завершила проверку подписных листов, представленных штабом кандидата в президенты Владимира Путина, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

«Проверка представленных подписей <...> завершена <...> Проверке подвергалось 60 тысяч подписей. Выявлены единичные записи, в которых есть несущественные ошибки», — приводит слова Булаева РИА Новости.

В понедельник избирательный штаб Путина представил в ЦИК 315 тысяч подписей в его поддержку.

Сейчас на пост главы государства претендуют 11 человек. Центризбирком уже зарегистрировал трех кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Их выдвинули парламентские партии, поэтому для регистрации им не требуется собирать подписи в свою поддержку.

Выдвиженцы от непарламентских партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова — должны до 31 января представить от 100 до 105 тысяч подписей.

Самовыдвиженцам — Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву — необходимо собрать от 300 до 315 тысяч подписей.

На проверку подписных листов отводится десять дней. ЦИК примет решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

Президентские выборы пройдут 15, 16 и 17 марта.

Теги: #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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