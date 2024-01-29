Михаил Иванов: Дистанционное электронное голосование - система будущего

Дистанционное электронное голосование станет системой будущего. Такое мнение озвучил руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», депутат Псковской гордумы Михаил Иванов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Михаил Иванов напомнил, что в прошлом существовала система открепительных удостоверений.
«Люди могли не успеть получить это удостоверение, уехать и не могли проголосовать. Сейчас дается значительный промежуток времени. Тем более у избирателей на руках есть смартфоны. Они могут находится в любой части России и проголосовать», - заключил он.
Напомним, подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России открылась на портале gosuslugi.ru сегодня, 29 января.